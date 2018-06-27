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زلزال يهز المنازل فى بريطانيا

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:55 م
زلزال يهز المنازل فى بريطانيا
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

تسبّب زلزال قوته 2,6 درجة بمقياس ريختر، فى اهتزاز المبانى على بعد 4 كيلو متر من مطار جاتويك، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجى البريطانية، الأربعاء.


ووفقاً لصحيفة "ديلى ستار" البريطانية، أنّ الزلزال ضرب منطقة سارى، مسجلاً عمق 5 كيلو متر ظهر اليوم، مضيفة أنّ هناك تقارير عدة عن اهتزاز المبانى وأصوات قوية فى عدة مدن قريبة بعد أن هزّت الموجات الزلزالية المنطقة.


وقال أحد السكان المحليين، إنّ منزله اهتزّ بالكامل لبضع ثوان، ثم شعر بأصوات قوية وصرخات من الخارج، حين كان على حافة السرير الذى ظلّ يهتزّ، والأثاث.

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