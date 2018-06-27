صحيفة إسبانية تنتقد نيمار وتشيد بنجم وسط البرازيل

انتقدت إحدي الصحف الإسبانية الكبري، نجم هجوم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، بعد المستوي المتواضع الذي ظهر به مع السليساو خلال مونديال روسيا.





وأوضحت ‏صحيفة "ماركا" الإسبانية عقب انتهاء مباراة منتخب البرازيل ضد منتخب صربيا: "فيليب كوتينيو نجم الوسط هو القائد الحقيقي لمنتخب البرازيل وليس نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي".



