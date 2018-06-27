خالد عكاشة: الإخوان منذ نشأتها تتبني العنف كمنهج رئيسي للجماعة
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:56 م
رقية جمال
قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، إنه منذ أن نشأت جماعة الإخوان المسلمين وخطاباتها تتبني العنف كمنهج رئيسي للجماعة.
وأضاف "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، مساء الأربعاء، أننا في 30 يونيو لانُحيي ذكري وإنما نشتبك مع واقع مازال مهدد للدولة، فالقوات المسلحة مازالت مشتبكة مع تنظيمات إرهابية بأماكن بديلة حاولت التنظيمات الإرهابية الانتقال لها.
وتابع، أن جماعة الإخوان لم تفرغ جعبتها من أفكار العنف والدم والإرهاب، فأصبحت صانعة ومشكلة لتنظيمات إرهابية حتى هذه اللحظة، وهي جماعات تنتهج العنف من الألف للياء.
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