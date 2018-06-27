مصر × يوم.. سكينة فؤاد: الإخوان آداة لنشر الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط

شهدت مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث واللقاءات الدولية والمحلية، حيث أكد السفير بسام راضي السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن العلاقة بين مصر والصين تاريخية، وفي الوقت ذاته كشف السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم، كما أكدت سكينة فؤاد أن جماعة الإخوان أداة لنشر الفوضى في الشرق الأوسط.





متحدث الرئاسة: العلاقة بين مصر والصين تاريخية وتطورت مع الوقت

ففي هذا الصعيد، قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاءات الرئيس السيسي بالدول الصديقة لمصر هدفها مد الجسور وتعليق العلاقات الثنائية مع تلك الدول.





وتابع راضي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن العلاقات ما بين مصر والصين تاريخية وتطورت مع الوقت، كما أن التجربة لها محل كبير في مصر لتشابة الظروف بين البلدين.





وأضاف متحدث الرئاسة، أن التعاون مع الصين مفيد خاصة في مجالات التنمية وتوليد الكهرباء والطاقة، مستكملًا: التجربة الصينية نموذج للنجاح ونعمل على الاستفادة منها.





"الوزراء": "ناقشنا في اجتماع اليوم موضوعات كثيرة"

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش برنامج الحكومة المنتظر عرضه على البرلمان قريبًا، متابعًا: "ناقشنا موضوعات كثيرة منها توفير السلع والصحة وخدمات أخرى".





وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الأربعاء، أن المدارس اليابانية تقدم برنامج دراسي مصري، وتتميز بوجود برامج بها تركز على بناء الشخصية والسلوك.





وأوضح أن التعليم الياباني يركز على بناء شخصية الطفل، والقيم، والسلوكيات الاجتماعية، معقبًا: "نأمل أن يكتب لهذه التجربة الجديدة النجاح".





وعن قضية الآثار المهربة، أكد المتحدث باسم الوزراء، أن تهريب الآثار قضية خطيرة جدًا، وأن هناك جهد كبيرة من أجل استعادة الآثار المهربة، لافتًا إلى أن الدولة نجحت في استرداد 1000 قطعة أثرية مهربة خلال عامين.





"الإنتاج الحربي": انتهينا من تدقيق بيانات 17 مليون من إجمالي 22 مليون بطاقة خبز

قال اللواء مهندس مصطفى الصادق، رئيس مركز النظم والمعلومات بوزارة الإنتاج الحربي،: "ساهمنا في أغلب المشروعات القومية بالبلد، ونعتبره واجب وطني، ووفرنا 2500 داعم فني، ووفرنا 1000 مضخة بيانات، بالتنسيق مع الوزارات المختلفة".





وأضاف "الصادق"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء،: "نعمل في سلسلة تتبع الأدوية، ومنظومة التموين والخبز"، موضحًا أنهم يعملوا منذ عام وتصف لدعم منظومة الخبز بالتعاون مع وزارة التموين.





وأشار إلى أنهم يقوموا بالتدقيق في بيانات منظومة الخبز المطبقة منذ 2005، وأن 80 مليون مصري يقومون بصرف الخبز، مستكملًا: "انتهينا من تدقيق بيانات 17 مليون من إجمالي 22 مليون بطاقة خبز"، واعدًا المصريين بوصول الدعم إلى مستحقيه.





بسنت فهمي: مصر تعيش بؤرة نار

قالت النائبة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، إن مصر تعيش وسط بؤرة نار، ورغم ذلك تحقق نتائج اقتصادية جيدة، لافتة إلى أن صحيفة "فايننشال تايمز" أصدرت تقرير بأن العملة المصرية في عام 2019 ستكون واحدة من أقوى 12 عملة في العالم إذا استمرت مصر بالخطة الاقتصادية الموضوعة الآن.





وأضافت "فهمي"، خلال حوارها على فضائية "on live"، مساء الأربعاء، أن الاقتصاد ليس أغاني ولكنه نسب، معقبة: "شوفوا نسبة عجز الموازنة كانت فين وبقت فين، والاحتياطي النقدي وصل لحد فين".





وأشارت إلى أن مصر لديها خريطة للإستثمار تظهر المشاريع الممكنة في أي محافظة، ولكن تنفيذ هذه الخريطة يكون من خلال إنشاء شبكة طرق تربط كافة المحافظات، وهو ما تقوم به الدولة الآن.





سكينة فؤاد: الإخوان أداة نشر الفوضى

قالت الدكتورة سكنية فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، إن جماعة الإخوان المسلمين هي أداة لنشر الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط كما تحدثت كونداليزا رايس وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، لافتة إلى أن هذا المخطط لم ينتهى حتى الآن، وعلى الشباب أن ينتبه.





وأضافت "فؤاد"، خلال حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مصير العديد من دول الجوار، مضيفة أن الإخوان حاولوا عزل قناة السويس عن مصر من خلال إعطائها لقطر، وهذا في إطار تنفيذ مخطط تقسيم المنطقة.





رضا حجازي: بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه يتم تغيير رئيس اللجنة يوميًا، وتم وضع كاميرات داخل اللجان، وتم تشكيل لجنة لمعرفة إذا كان هناك تطابق في إجابات الطلاب، وفي هذه الحالة ستحرم اللجنة بالكامل من الامتحان لمدة عام، وتم تزويد اللجان بعصا إلكترونية لتفتيش الطلاب.





وأشار "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الأربعاء، إلى أنه سيتم احتساب الإجابتين للطلاب في سؤال الفيزياء المختلف عليه "من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين".





وأضاف أنه يوجد 151 طالب حصلوا على الدرجات النهائية في مادة اللغة الإنجليزية، ونسبة النجاح أكثر من 88%، متابعًا: "أي إجابة منطقية في السؤال المختلف عليه في مادة الرياضيات مقبولة، وكذلك في باقي المواد".



