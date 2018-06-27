سما المصري تفتح النار على كوبر والمنتخب: "مشغولين بالإعلانات والشو" (فيديو)
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:45 م
الفجر الفني
هاجمت الفنانة الاستعراضية سما المصري، المدير الفني للمنتخب هيكتور كوبر بعد الخروج من المونديال بثلاث خسائر.
ونشرت "سما" فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "لما خرجنا من كأس العالم بدري بدري، قلنا مش مهم قلنا نلعب مع السعودية إخوات وحبايب نغلبهم واحد أو اتنين أما غلبناهم واحد قلنا يا رب نفضل كدا وأما اتعادلنا قلنا يا رب نكمل كدا قام دخل فينا جول واتغلبنا".
وأضافت: "سيبك بس من الحكم الأستاذ كوبر مشغول بإعلانات الفتة، ومن أول كأس العالم بيلعب بطريقة واحدة وهي الدفاع وجايب لاعبيه مكان لاعبيه مانزلهاش، واللاعبين مشغولين باللقطة واللشو والإعلانات، اتحاد كرة مشغول بفضائحه، وسفر إعلامين وفنانين على حساب الدولة ومحدش بيحاسب حد، وحفلات ليلة الماتش بعد هزيمة أورجواي، أنت مهزوم بتعمل حفلة ليه، وفي الآخر تقول محمد صلاح ما يعتزلش المباريات الدولية لا دا لازم يعتزل".