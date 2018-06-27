سما المصري تفتح النار على كوبر والمنتخب: "مشغولين بالإعلانات والشو" (فيديو)

هاجمت الفنانة الاستعراضية سما المصري، المدير الفني للمنتخب هيكتور كوبر بعد الخروج من المونديال بثلاث خسائر.





ونشرت "سما" فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "لما خرجنا من كأس العالم بدري بدري، قلنا مش مهم قلنا نلعب مع السعودية إخوات وحبايب نغلبهم واحد أو اتنين أما غلبناهم واحد قلنا يا رب نفضل كدا وأما اتعادلنا قلنا يا رب نكمل كدا قام دخل فينا جول واتغلبنا".



