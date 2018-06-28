زي النهاردة بتاريخ 28 - 06 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 28 - 06 - 2018



** أحداث





* 1148 - الصليبيون يفكون الحصار عن مدينة دمشق بعد أن كانت قواتهم قد تجمعت للاستيلاء على المدينة وضربوا حولها حصارًا، لكن المسلمين أجبروا الصليبيين على التراجع وفك الحصار وذلك في الحملة الصليبية الثانية.





* 1882 - الحكومة البريطانية تقرر رسميًا احتلال مصر.





* 1914 - اغتيال أمير الإمبراطورية النمساوية المجرية فرانس فرديناند على يد الصربي غافريلو برينسيب، وباغتياله تم إشعال فتيل الحرب العالمية الأولى.





* 1919 - التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا، وتعد هذه المعاهدة النهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى.





* 1922 - سلطة الانتداب الفرنسي على سوريا تعين صبحي بك بركات رئيسًا عليها.





* 1945 - تكوين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في بولندا.





* 1950 - سقوط عاصمة كوريا الجنوبية سيول بيد قوات كوريا الشمالية.





* 1957 - الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور يفتتح المركز الإسلامي في واشنطن.





* 1960 - كوبا تؤمم مصافي تكرير النفط الأمريكية الموجودة على أراضيها.





* 1972 - التوقيع على «اتفاقية سيملا» بين الهند وباكستان لتسوية مشكلات الحرب بينهما التي نشبت عام 1971.





* 1981 - وقوع عملية تفجير إرهابية في مقر الحزب الجمهوري الإسلامي في طهران، إيران، ما أسفرت عن مقتل 73 مسؤولاً بالحزب الجمهوري الإسلامي ومن بينهم قاضي القضاة آية الله محمد بهشتي.





* 1991 – تفكيك منظمة منظمة الكومكون السوفيتية.





* 1997 - الملاكم مايك تايسون يخسر أمام غريمه إيفاندر هوليفيلد وذلك عندما قام بقضم جزء من أذنه أثناء سير المباراة.





* 2004 - الحاكم المدني في العراق بول بريمر يسلم مقاليد السلطة للحكومة العراقية المؤقتة قبل الموعد المحدد بيومين.





* 2009 - قوات الجيش في هندوراس تعتقل الرئيس مانويل زيلايا بعد محاصرة القصر الرئاسي وتنفيه بعد ذلك إلى كوستاريكا بسبب رغبته القيام بالتجديد لنفسه لولاية ثانية.





* 2009 - منتخب البرازيل يفوز على المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويفوز ببطولة كأس القارات المقامة في جنوب أفريقيا.





* 2016 - وقوع هجوم بمطار أتاتورك بتركيا راح ضحيته 41 شخصًا وإصابة 147 آخرين.









** مواليد





* 1491 - الملك هنري الثامن، ملك إنجلترا.





* 1577 - بيتر بول روبنس، رسام بلجيكي.





* 1712 - جان جاك روسو، فيلسوف سويسري.





* 1867 - لويجي بيرانديلو، أديب إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1934.





* 1873 - ألكسي كاريل، طبيب جراح فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1912.





* 1883 - بيير لافال، رئيس وزراء فرنسا.





* 1889 - عباس محمود العقاد، كاتب مصري.





* 1906 - ماريا غوبرت-ماير، عالمة فيزياء ألمانية حاصلة على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1963.





* 1914 - أربيرت هايم، طبيب نمساوي نازي.





* 1926 - ميل بروكس، ممثل أمريكي.





* 1927 - فرانك شيروود رولاند، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1995.





* 1930 - أحمد كمال أبو المجد، سياسي ومفكر إسلامي مصري.





* 1936 - أحمد ياسين، مؤسس حركة المقاومة الإسلامية / حماس.





* 1938 - ليون بانيتا، وزير الدفاع الأمريكي.





* 1940 - محمد يونس، اقتصادي بنغالي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2006.





* 1943 - كلاوس فون كليتزينغ، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1985.





* 1946 - بروس ديفيسون، ممثل أمريكي.





* 1948 - كاثي بيتس، ممثلة أمريكية.





* 1957 - جيورجي بارفانوف، رئيس بلغاريا.





* 1965 - يوسف الجراح، ممثل سعودي.





* 1966 - جون كيوزاك، ممثل أمريكي.





* 1969 - فيليمون ماسينغا، لاعب كرة قدم جنوب أفريقي.





* 1969 - آيليت زورر، ممثلة إسرائيلية.





* 1971 - فابيان بارتيز، حارس مرمى كرة قدم فرنسي.





* 1972 - أليساندرو نيفولا، ممثل أمريكي.





* 1977 - صفاء مغربي، ممثلة مصرية.





* 1985 - فيل باردسلي، لاعب كرة قدم إنجليزي.





* 1989 - نورة العميري، ممثلة ومغنية كويتية.





* 1989 - فيفيان دسينا، ممثل هندي.





* 1994 - الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية.





* 1997 - بيران داملا يلماز ، ممثلة تركية.









** وفيات





* 1836 - جيمس ماديسون، رئيس الولايات المتحدة الرابع.





* 1914 - فرانس فرديناند، أمير الإمبراطورية النمساوية المجرية.





* 1981 - محمد بهشتي، عالم دين وسياسي شيعي إيراني ومؤسسي الحزب الجمهوري الإسلامي وكان رئيس السلطة القضائية ورئيس مجلس الثورة الإسلامية ومجلس الخبراء في إيران.





* 1992 - ميخائيل طال، بطل شطرنج سوفيتي.





* 2001 - مورتيمر أدلر، معلم وفيلسوف ومؤلف أمريكي.





* 2007 - كييتشي ميازاوا، رئيس وزراء اليابان.





* 2010 - محمد عفيفي مطر، شاعر مصري.





* 2010 - روبرت بيرد، سياسي أمريكي.









** أعياد ومناسبات



