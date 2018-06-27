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"الكهرباء": نتلقى جميع الشكاوى على مدار 24 ساعة

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:50 م
الكهرباء: نتلقى جميع الشكاوى على مدار 24 ساعة
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جهاد جمال
 
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم الكهرباء، أن الوزارة تتلقى جميع الشكاوى على الخط الساخن 121 الخاص بالوزارة على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أن الخط يتلقى أي بلاغات سواء كانت شكوى من فاتورة أو قراءات خاطئة للعدادات، أو أعطال فنية أو استفسارات. 

وتابع حمزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" بفضائية "TEN"، مساء الأربعاء، إن تكرار نفس القيمة المالية لنفس الأشخاص فيه نوع من عدم المصداقية إلى حد ما، مؤكدًا أي مواطن له شكوى من أي جهة أو فرع نحن مستعدين لاستقبالها. 

وأضاف متحدث الكهرباء، أن وزير الكهرباء يتابع شخصيًا خط الشكاوى، مستكملًا، نحن حريصين على الرود الإيجابية والسريعة على الشكاوى. 
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