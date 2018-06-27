كوليبالي: إفريقيا كلها تدعمنا ونسعى للتأهل لدور الـ16 للمونديال



ومن الممكن أن يتأهل الفريقان سويا من خلال التعادل بأي نتيجة وفوز المنتخب البولندي على نظيره الياباني بفارق أكثر من هدف واحد في المباراة الأخرى بالمجموعة والتي تقام في نفس التوقيت.



وقال كوليبالي في تصريحات صحفية قبل المباراة : "إنه شيء إيجابي وليس ضغطا على الفريق، نعلم أن القارة الإفريقية بأكملها تدعمنا وتساندنا".



واختتم كوليبالي تصريحاته قائلاً : "علينا أن نبذل كل ما بوسعنا من أجل التأهل لدور الـ16".

أكد خاليدو كوليبالي نجم دفاع السنغال أن أفريقيا كلها تدعمهم كونهم المنتخب الوحيد المتبقي للقارة الأفريقية وذلك قبل مواجهة كولومبيا غداً في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.