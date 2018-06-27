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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 27/6/2018 في بنك الإسكندرية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:40 م
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 27/6/2018 في بنك الإسكندرية
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استقر سعر صرف الريال السعودى، في بنك الإسكندرية، خلال تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 27/6/2018، مسجلاً 4.74 جنيها للشراء، و4.76 جنيها للبيع .


ويشهد الريال السعودى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الراهنة بسبب اقتراب موسم الحج والعمرة، حيث تسهد العملة السعودية اقبال كبير من المواطنين خلال هذه الفترة .
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