سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 27/6/2018 في بنك الإسكندرية
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:40 م
استقر سعر صرف الريال السعودى، في بنك الإسكندرية، خلال تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 27/6/2018، مسجلاً 4.74 جنيها للشراء، و4.76 جنيها للبيع .
ويشهد الريال السعودى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الراهنة بسبب اقتراب موسم الحج والعمرة، حيث تسهد العملة السعودية اقبال كبير من المواطنين خلال هذه الفترة .
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