سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 27/6/2018 في بنك الإسكندرية

استقر سعر صرف الريال السعودى، في بنك الإسكندرية، خلال تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 27/6/2018، مسجلاً 4.74 جنيها للشراء، و4.76 جنيها للبيع .

استقر سعر صرف الريال السعودى، في بنك الإسكندرية، خلال تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 27/6/2018، مسجلاً 4.74 جنيها للشراء، و4.76 جنيها للبيع .