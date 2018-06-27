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السخيري: سعيد بتجربة مونديال روسيا وسنبذل قصارى جهدنا أمام بنما

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:40 م
السخيري: سعيد بتجربة مونديال روسيا وسنبذل قصارى جهدنا أمام بنما
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ريهام عبد المحسن
 
أعرب إلياس السخيري نجم وسط تونس عن سعادته بتجربته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا، وأكد أن كل اللاعبين عازمين على تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام بنما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال السخيري في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "أنا سعيد أنني عشت تجربة رائعة مع منتخب تونس في مونديال روسيا، فهذه التجربة مكنتني من خوض مقابلات على مستوى عال أمام منافسين من الحجم الثقيل".

وأضاف: "الأكيد أنني ومثل بقية اللاعبين كنا نتمنى أن تكون النتائح أفضل لكن تلك هي أحكام الكرة".
وتابع : "نحن لم ندخر أي جهد أمام إنجلترا وبلجيكا، وقدمنا كل ما في وسعنا للخروج بنتيجتين إيجابيتين غير أن الأمور لم تسر مثلما كنا نتمنى".

واختتم السخيري تصريحاته قائلاً : "أمامنا مباراة أخيرة سنبذل فيها قصارى جهدنا للفوز بها ولإسعاد الجمهور التونسي".
المزيد عن: مونديال روسيا كورة رياضة تونس السخيري
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