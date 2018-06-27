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أبو تريكة يهاجم نيمار

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:38 م
أبو تريكة يهاجم نيمار
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مني العوضي
 
انتقد محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر السابق، لاعب البرازيل نيمار دا سيلفا مؤكدًا أنه لم يقدم مستوى جيد مع منتخب بلاده حتى الآن، كما أشاد بالمدرب تيتي مشيرًا إلى أنه أعطى شخصية للسيليساو.

قال أبو تريكة، خلال حديثه في الاستوديو التحليلي لقناة بي إن سبورت: "عمل جماعي كبير يقدمه المنتخب البرازيلي خلال بطولة كأس العالم، وتيتي صاحب الشخصية المميزة أعطى ثقة للاعبين خلال البطولة".

تابع: "منتخب البرازيل قدم مستويات رائعة خلال الثلاث مباريات، وخرج بشباك نظيف خلال مباراتي صربيا وكوستاريكا وهذه الأمر يعطي لاعبي البرازيل ثقة كبيرة في الدور التالي".

كما أشار إلى أن نيمار دا سيلفا لم يقدم أفضل ما لديه خلال الثلاث مباريات السابقة مؤكدًا أن كوتينيو حتى الآن هو الأفضل.

المزيد عن: نيمار بين سبورتس البرازيل وصربيا البرازيل أبو تريكة
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