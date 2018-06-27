مدرب بنما: سندافع عن شرفنا أمام تونس



وقال جوميز في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "إننا في سارانسك وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتائج إيجابية غدا".



وأضاف : "المبارة غدا ستكون صعبة، ولكن لن تكون بدرجة صعوبة المبارتين الماضيتين، نريد أن نسجل نقاطا في هذا المونديال، سندافع عن حظوظنا وش رفنا في هذه المباراة".



أضاف جوميز "تونس منتخب أفريقي يصعب مواجهته، لكننا سنبذل كل ما لدينا للفوز في هذا اللقاء".



وتابع "مازلنا في المونديال ولم نحزم حقائبنا بعد، وأي نتيجة إيجابية تعتبر شيئا مهما بالنسبة لنا، إن فزنا وحققنا النقاط الثالثة فإن الأمر سيسعدنا ويسعد بلدنا وسيسجله التاريخ".



واختتم "نتمتع بقوة الإرادة، مازلنا نحلم بالفوز ولن نتخلى على حلمنا".

أكد الكولومبي هيرنان داريو جوميز المدير الفني لبنما قبل مواجهة تونس غدًا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بأنهم سيدافعون عن حظوظهم وشرفهم أمام تونس.