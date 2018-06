عرض الفنان العالميـ ليونارديو دي كابريو، صورة له بجوار الفنان براد بيت، ليفاجأ جمهوره بكواليس فيلمهم الجديد، Once Upon a Time in Hollywood.





ومن المتوقع أن تدور أحوال الفيلم عن فترة الستينيات، ومن المقرر أن يجسد دي كابريو، شخصية المذيع التلفزيوني ريك دالتون.