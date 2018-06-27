مدرب بلجيكا يلمح لغياب رباعي بلجيكا أمام إنجلترا ويعلق على توديع ألمانيا المونديال



وقال مارتينيز في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "لو لم تسجل إنجلترا في الدقائق الأخيرة أمام تونس لكانت هذه المباراة خيالية، نحن متأهلان لذا سيكون أسلوب المباراة مختلفًا لكننا بحاجة لأ داء جيد".



وأضاف: "اللاعبون يشعرون بالراحة منذ بداية البطولة لكن من الضروري أن نستعرض الكثافة في الملعب، سيكون هناك بعض التغييرات في التشكيلة، فنحن بحاجة لحماية اللاعبين الذين حصلوا على بطاقات صفراء مثل مونييه ودي بروين وفيرتونخن".



وتابع : "من المهم التحضير للمباريات المقبلة بكل اللاعبين، يجب أن نرى المواقف الفردية للاعبين، بعد مباراتين استهلكنا فيهما قوة بدنية كبيرة".



وأردف قائلاً : "لوكاكو يتقدم للأمام، لم يتدرب الليلة وبالتالي لن يكون لائقًا لمباراة الغد، لكن أتمنى أن يكون واحدًا ضمن 23 لاعبًا".



واستطرد قائلاً : "كومباني وصل لمستوى يسمح له باللعب لكن لن يشارك لأكثر من نصف ساعة أو شوط، يمكنه المشاركة غدًا".



وعن خروج ألمانيا من المونديال، قال مارتينيز : "في كأس العالم لُعبت الكثير من المباريات في وقت قصير جدًا، إسبانيا تصدرت المجموعة بفارق ضئيل".



واختتم مارتينيز تصريحاته قائلاً : "كان يُعتقد أن ألمانيا ستتصدر بفارق الأهداف عن المكسيك لكنها خرجت في النهاية وهذا يدل على أنه لا توجد مباراة سهلة أو خصم سهل".

علق روبرتو مارتينيز المدير الفني لبلجيكا على موقف روميلو لوكاكو نجم المنتخب من مواجهة إنجلترا غدًا الخميس في الجولة الأخيرة لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا، كما أكد غياب كلا من مونييه ودي بروين وفيرتونخن.