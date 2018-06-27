ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طريقة عمل لحم مشوي بصوص الباربكيو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:30 م
طريقة عمل لحم مشوي بصوص الباربكيو
لحم مشوي بصوص الباربيكيو - أرشيفية
طباعة
 
المقادير:

لتتبيلة اللحم:
بابريكا: 2 ملعقة صغيرة "بودرة"
ملح: 2 ملعقة صغيرة
السكر البني: ملعقة صغيرة
بودرة الثوم: نصف ملعقة صغيرة
فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
شطة مجروشة: ربع ملعقة صغيرة "اختياري"
البصل: 1 حبة "صغير الحجم ومبشور"
الزيت النباتي: ملعقة كبيرة
باربكيو صوص: كوب "جاهز"

فيليه اللحم: 500 جرامًا "مقطع مكعبات"


طريقة التحضير:

1- تبلي اللحم بالملح.

2- اخلطي البصلة المبشورة والسكر والبابريكا والزيت وبودرة الثوم والفلفل الأسود والشطة المجروشة والباربيكيو صوص في وعاء جيداً.

3- أضيفي الخليط للحم المتبل بالملح.

4- غطي الوعاء وأدخليه الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.

5- أخرجي اللحم من الثلاجة وضعيه في أعواد الشواء بعد أن تنقعيها بالماء لمدة نصف ساعة.

6- اشوي اللحم على الجريل أو شواية الفرن حتى ينضج.

7- قدميه ساخناً إلى جانب الخبز والحمص حسب الرغبة.
المزيد عن: مقادير مبطخ لحم مشوي طريقة عمل صوص الباربكيو امراة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوريا الجنوبية
2
x
16:00
0
ألمانيا
المكسيك
0
x
16:00
3
السويد
صربيا
0
x
20:00
2
البرازيل
سويسرا
2
x
20:00
2
كوستاريكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/27/2018 11:11:29 PM