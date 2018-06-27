طريقة عمل لحم مشوي بصوص الباربكيو

المقادير:





لتتبيلة اللحم:

بابريكا: 2 ملعقة صغيرة "بودرة"

ملح: 2 ملعقة صغيرة

السكر البني: ملعقة صغيرة

بودرة الثوم: نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

شطة مجروشة: ربع ملعقة صغيرة "اختياري"

البصل: 1 حبة "صغير الحجم ومبشور"

الزيت النباتي: ملعقة كبيرة

باربكيو صوص: كوب "جاهز"





فيليه اللحم: 500 جرامًا "مقطع مكعبات"









طريقة التحضير:





1- تبلي اللحم بالملح.





2- اخلطي البصلة المبشورة والسكر والبابريكا والزيت وبودرة الثوم والفلفل الأسود والشطة المجروشة والباربيكيو صوص في وعاء جيداً.





3- أضيفي الخليط للحم المتبل بالملح.





4- غطي الوعاء وأدخليه الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.





5- أخرجي اللحم من الثلاجة وضعيه في أعواد الشواء بعد أن تنقعيها بالماء لمدة نصف ساعة.





6- اشوي اللحم على الجريل أو شواية الفرن حتى ينضج.



