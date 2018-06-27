طريقة عمل لحم مشوي بصوص الباربكيو
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:30 م
المقادير:
لتتبيلة اللحم:
بابريكا: 2 ملعقة صغيرة "بودرة"
ملح: 2 ملعقة صغيرة
السكر البني: ملعقة صغيرة
بودرة الثوم: نصف ملعقة صغيرة
فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
شطة مجروشة: ربع ملعقة صغيرة "اختياري"
البصل: 1 حبة "صغير الحجم ومبشور"
الزيت النباتي: ملعقة كبيرة
باربكيو صوص: كوب "جاهز"
فيليه اللحم: 500 جرامًا "مقطع مكعبات"
طريقة التحضير:
1- تبلي اللحم بالملح.
2- اخلطي البصلة المبشورة والسكر والبابريكا والزيت وبودرة الثوم والفلفل الأسود والشطة المجروشة والباربيكيو صوص في وعاء جيداً.
3- أضيفي الخليط للحم المتبل بالملح.
4- غطي الوعاء وأدخليه الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.
5- أخرجي اللحم من الثلاجة وضعيه في أعواد الشواء بعد أن تنقعيها بالماء لمدة نصف ساعة.
6- اشوي اللحم على الجريل أو شواية الفرن حتى ينضج.
7- قدميه ساخناً إلى جانب الخبز والحمص حسب الرغبة.