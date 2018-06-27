المعارضة القطرية: تحذيرات دولية لـ"الحمدين" من تحالفاته مع إيران





أكدت المعارضة القطرية، اليوم الأربعاء، أن نظام تميم وأعوانه أصبح مفضوحا أمام الجميع، وتقترب ساعة انهياره الحتمي ومحاكمته، مشيرة إلى أن تنظيم"الحمدين" تلقى تحذيرات دولية من تحالفاته مع إيران.





كما دعت المعارضة، في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر، الشرفاء داخل وخارج قطر إلى عدم الانخداع بمحاولات النظام التي يسعى من خلالها إلى تصوير نفسه أنه يحقق إنجازات وانتصارات في مجال السياسة والعلاقات الخارجية.





وقالت المعارضة: "إن التضخيم الإعلامي لهذا المجال الذي تقوم به منظومات تميم الإخوانية والمرتشون في شركات التحشيد يقابله على الأرض عكس ذلك تماما".





وأضافت أن النظام القطري استقبل رسائل شديدة اللهجة مؤخرا من المجتمع الدولي والدول المؤثرة الكبرى، تحذره فيها من استمرار مخططاته وعلاقاته التي تؤثر على الأمن والاستقرار العالمي، ومنها تحالفاته مع إيران واستعمال ذلك في الاستقواء على شعوب المنطقة العربية، ووضع الخطط مع الإيرانيين من أجل إعادة التيارات الإخوانية على الساحة.



