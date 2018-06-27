حارس منتخب فرنسا يكشف طريقة إيقاف ميسي



وقال مانداندا في تصريحات في المؤتمر الصحفي : "مواجهة ميسي تعيد لأذهاني أول مباراة لي في دوري أبطال أوروبا وأؤكد أنه علينا العمل بجدية".



وأضاف : "أتذكر أيضا المباراة الودية أمام الأرجنتين قبل 10 سنو ات، لقد خسرنا بهدفين، لم أظهر بشكل جيد، بينما قدم ميسي أداء رائعا وسجل الهدف الثاني".



وتابع: "بالطبع المباراة القادمة مختلفة ولكن إمكانيات ليونيل ميسي كما هي وأعتقد أنه لا يوجد لاعب في العالم قادر على إيقافه فهو لاعب عظيم وإبطال خطورته لا يمكن أن يتم بشكل فردي بل جماعي، علينا الدفاع بشكل جيد ومحكم والترابط بين الخطوط وتضييق المساحات بينها".



وأردف قائلاً : "ميسي قادر على فعل أي شيء داخل الملعب ونعلم أننا أمام مهمة صعبة ولكن المنتخب الفرنسي يضم لاعبين يتزاملون معه في برشلونة أو لعبوا ضده في الدوري الإسباني مثل ديمبلي وأومتيتي وفاران وعادل رامي وجريزمان ولوكاس هيرنانديز ونزونزي".



واختتم مانداندا تصريحاته قائلاً : "ندرك تماما ما ينتظرنا خلال مواجهة الأرجنتين ولكن لدينا الأسلحة القوية في الدفاع وكذلك يمكننا تشكيل خطورة هجومية عليهم".

صرح ستيف مانداندا حارس مرمى فرنسا بأنهم يعلمون ما ينتظرهم في مواجهة الأرجنتين المرتقبة في دور الستة عشر السبت المقبل في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا، كما أكد أنهم يعلمون طريقة إيقاف ليونيل ميسي نجم الأرجنتين.