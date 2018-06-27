جمال مُحسن: لا توجد موانىء في العالم تديرها الأمم المتحدة
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:23 م
الفجر السعودي
قال الدكتور جمال مُحسن رئيس تحرير "اليمن العربي"، بأنه لا توجد ميناء في العالم تديرها الأمم المتحدة.
وأضاف "محسن" خلال لقائه بقناة الغد العربي، بأن الإتجاة الدبلوماسي هو الحل العسكري بعد التعنت من قبل الحوثي، وأحقية الحكومة في استعادة ميناء الحديدة.
وأشار إلى أنه من الناحية الدبلوماسية والدولية هناك إشادة في إدارة عمليات التحالف العربي، مع وجود ممرات آمنة وتجنب أي سقوط للمدنيين.
المزيد عن: موانىء جمال مُحسن جمال اﻟﻌﺎﻟﻢ الأمم المتحدة