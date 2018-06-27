إصابة عريس في حفل "الحنة" بطلق خرطوش بالعين في الغربية

شهدت قرية خرسيت التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اصابة عريس اثناء احتفاله بليلة الحنة، بعد ان قام باطلاق عيار ناري من سلاح ناري خرطوش كان بحوزته، الا ان ماسورة السلاح الناري انفجرت اثناء اطلاق العيار وخرجت منه شظية افقدته عينه.



وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من الرئد محمد تعلب رئيس نقطة مستشفي جامعة طنطا بوصول "م م م" 28 عاما مصابا بادعاء طلق نارى بعينه اليسرى.



وعلى الفور انتقل الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث المركز لمكان الواقعه، وبسؤال والد العريس اكد أنه أثناء احتفال نجله بليلة حنته قام بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته وأدى إلى انفجار ماسورة الفرد الخرطوش وخرج منه شظيه استقرت بعينه وادت الي اصابته، وتم نقله الي مستشفي جامعة طنطا لاسعافه.



تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي قررت حبسه 4 ايام ووضعه تحت الحراسة بالمستشفي وتولت التحقيق.