البرازيل تأهل لثمن النهائي للمرة الثالثة عشر علي التوالي
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:28 م
عمر عبد العزيز
نجح المنتخب البرازيلي في تحقيق فوز حاسم علي نظيره الصربي بثنائية نظيفة، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة، في مونديال روسيا 2018.
جاء هدفي المنتخب البرازيلي بأقدام باولينيو وتياجو سيلفا، لاعبي السيليساو بطاقة التأهل لدور ثمن النهائي، بينما تودع صربيا البطولة.
ونجحت البرازيل بذلك في التأهل إلى الدور ثمن النهائي، لتصبح المرة "الثالثة عشر" علي التوالي، أي منذ مونديال 1970.
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