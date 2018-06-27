دور الـ 16.. مواجهة ثأرية بين البرازيل والمكسيك ومهمة صعبة لسويسرا مع السويد





انتهت فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة الخامسة والسادسة والتي حسمت بالفعل المواجهات المرتقبة بين المنتخبات المتأهلة في المجموعتين لدور الـ 16 من كأس العالم.





نجح منتخب البرازيل كعادته في احتلال صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بعد التعادل مع سويسرا في الجولة الأولى ثم الفوز على كوستاريكا وصربيا.





واحتلت سويسرا المركز الثاني بعد منافسة شرسة عليه مع صربيا، وتعادل المنتخب السويسري مع البرازيل وكوستاريكا وفاز على صربيا.





تصدر منتخب السويد المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط حيثُ فاز على المكسيك وكوريا الجنوبية وخسر في الجولة الثانية من ألمانيا بهدفين مقابل هدف.





كما تأهل منتخب المكسيك إلى دور الـ 16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط خلف السويد، حيثُ فاز على ألمانيا وكوريا الجنوبية وخسر من المنتخب السويدي.





ويواجه المنتخب البرازيلي أول المجموعة الخامسة منتخب المكسيك ثاني المجموعة السادسة على ملعب "سامارا أرينا"، وذلك يوم الأثنين الموافق 2 يوليو في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.





ويدخل المنتخب السويسري ثاني المجموع الخامسة مواجهة صعبة ضد منتخب السويد أول المجموعة السادسة على ملعب "سانت بطرسبرج"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.



