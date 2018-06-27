شيفروليه تطلق سيارة "بليزر 2019" رياضية

كشفت شركة شيفروليه النقاب رسميا عن سيارتها بليزر 2019 الجديدة التي تأتي بين موديلي اكيونوكس وترافيرس وهي سيارة كروس أوفر أصلة وتحمل تصميم رياضي مميز وهجومي ومن الصعب عدم ملاحظة التشابه بين تصميم السيارة وبين شيفروليه كامارو 2019.





وتشبه مقدمة السيارة جيب شيروكي في وحدات الاضاءة النهارية ليد والتي تأتي منفصلة عن المصابيح الأمامية HID الأقل في الارتفاع والتي تحيطها شبكة تهوية واسعة , وتتميز السيارة بخطوط تصميم على جانبي السيارة وتمتد من المصابيح الأمامية للمرايا الجانبية فيما تبدأ خطوط أخرى من أقواس العجلات الأمامية على جنب السيارة حتى قوائم D وتتصل بالاسبويلر على البال الخلفي للسيارة.





كما توجد مصابيح خلفية ليد مميزة وتحمل اسيارة محرك رباعي الاسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 193 حصان وعزم دوران 255 نيوتن متر أو V6 سعة 3.6 لتر مع قوة 305 حصان وعزم دوران 365 نيوتن متر ويتوفر لها ناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات وحيد، وكلاهما يأتي بنظام ستارت ستوب كما يتوفر مع الدفع الكلي للسيارة نظام Traction Select الذي يسمح للسيارة لنقل القوة للعجلات الأمامية فقط في حال عدم الحاجة للدفع الكلي للسيارة كما يتوفر لنسخ RS وبريمير نظام دفع كلي ثنائي القابض.





كما حصلت نسخة بريمير على لمسات كرومية وRS على مظهر خارجي داكن كما ستأتي السيارة بشكل عام في الداخل بفتحات تهوية دائرية وتأثير لسيارات كامارو في الداخل ونظام Cargo Management لأول مرة بصورة قياسية في RS وبريمير مع سياج للأمتعة لتقسيم مساحة التخزين الخلفية لتأمين الأغراض الصغيرة بصورة أفضل.



