الأرجنتين وفرنسا.. التاريخ ينحاز لراقصي التانجو

ستضرب الأرجنتين مع فرنسا موعداً ناريا السبت المقبل في أول مواجهات دور الستة عشر لبطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.





وتأهلت الديوك الفرنسية لهذا الدور بسهولة، في حين كان طريق راقصو التانجو ممهد بالأشواك والأحجار ولولا هدف روخو في مرمى نيجيريا لكانت الأرجنتين خارج المونديال من الدور الأول.





واجهت الأرجنتين فرنسا حتى الآن 4 مرات سواء في المواجهات الرسمية أو الودية، كان الفوز في جميعها من نصيب الأرجنتين، ويسعرض الفجر الرياضي تاريخ مواجهات المنتخبين حتى الآن .



