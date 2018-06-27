ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأرجنتين وفرنسا.. التاريخ ينحاز لراقصي التانجو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:24 م
الأرجنتين وفرنسا.. التاريخ ينحاز لراقصي التانجو
طباعة
ريهام عبد المحسن
 

ستضرب الأرجنتين مع فرنسا موعداً ناريا السبت المقبل في أول مواجهات دور الستة عشر لبطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.


وتأهلت الديوك الفرنسية لهذا الدور بسهولة، في حين كان طريق راقصو التانجو ممهد بالأشواك والأحجار ولولا هدف روخو في مرمى نيجيريا لكانت الأرجنتين خارج المونديال من الدور الأول.


 واجهت الأرجنتين فرنسا حتى الآن 4 مرات سواء في المواجهات الرسمية أو الودية، كان الفوز في جميعها من نصيب الأرجنتين، ويسعرض الفجر الرياضي تاريخ مواجهات المنتخبين حتى الآن .


* مباريات ودية :


- 7 فبراير 2007 : فازت الأرجنتين بهدف نظيف.
- 11 فبراير 2009 : فازت الأرجنتين بهدفين نظيفين.


* كأس العالم :


- 15 يوليو 1930 : فازت الأرجنتين بهدف نظيف.
- 6 يونيو 1978 : فازت الأرجنتين بهدفين مقابل هدف لفرنسا.

المزيد عن: مونديال روسيا كورة كاس العالم رياضة الأرجنتين وفرنسا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوريا الجنوبية
2
x
16:00
0
ألمانيا
المكسيك
0
x
16:00
3
السويد
صربيا
0
x
20:00
2
البرازيل
سويسرا
2
x
20:00
2
كوستاريكا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/27/2018 11:11:20 PM