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بسنت فهمي: العملة المصرية في 2019 ستكون واحدة من أقوى 12 في العالم

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:25 م
بسنت فهمي: العملة المصرية في 2019 ستكون واحدة من أقوى 12 في العالم
بسنت فهمي
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كساب أحمد
 
قالت النائبة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، إن مصر تعيش وسط بؤرة نار، ورغم ذلك تحقق نتائج اقتصادية جيدة، لافتة إلى أن صحيفة "فايننشال تايمز" أصدرت تقرير بأن العملة المصرية في عام 2019 ستكون واحدة من أقوى 12 عملة في العالم إذا استمرت مصر بالخطة الاقتصادية الموضوعة الآن. 

وأضافت "فهمي"، خلال حوارها على فضائية "on live"، مساء الأربعاء، أن الاقتصاد ليس أغاني ولكنه نسب، معقبة: "شوفوا نسبة عجز الموازنة كانت فين وبقت فين، والاحتياطي النقدي وصل لحد فين". 

وأشارت إلى أن مصر لديها خريطة للإستثمار تظهر المشاريع الممكنة في أي محافظة، ولكن تنفيذ هذه الخريطة يكون من خلال إنشاء شبكة طرق تربط كافة المحافظات، وهو ما تقوم به الدولة الآن. 
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