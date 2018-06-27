جوجل تعيد هيكلة منصاتها الإعلانية وأكثر

أعلنت جوجل عن تغيرات جديدة طالت منصات المُعلنين لديها، حيث أعادت هيكلة المنصات والنظام المستخدم قديماً لنظام أحدث يتناسب مع طبيعة السوق الحالي وطريقة ظهور الإعلانات على الأجهزة المختلفة من كمبيوتر إلى أجهزة لوحية أو هواتف ذكية.





وقالت الشركة إنها ستقوم بتوحيد منصاتها الإعلانية، وهي بذلك تقرر الاستغناء عن علاماتها التجارية DoubleClick وAdWords التي كانت موجهة للمُعلنين، وستشمل التغيرات الجديدة إعادة تسمية المنصات القديمة بأسماء أكثر شمولية. حيث ستتحول خدمة AdWords إلى إعلانات جوجل أو Google Ads.





فيما ستتحول منصة DoubleClick للمعلنين بعد دمجها مع Google Analytics 360 لتكون منصة خاصة بالتسويق مع خدمات أشمل وباسم Google Marketing Platform. كما سيتم تحويل DoubleClick للناشرين و DoubleClick للتبادل الإعلاني لتكون Google Ad Manager وهي المنصة التي سيقوم أصحاب الإعلانات بإدارة إعلاناتهم عليها.



