موعد مباراة البرازيل والمكسيك بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:19 م
أحمد عصام
يلتقي منتخب البرازيل، مع منتخب المكسيك، يوم الأثنين 2-7-2018 في الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس العالم.
وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-
- بين سبورت 1 Max HD.
- بين سبورت 2 Max HD.
وتأهل منتخب البرازيل كمتصدر للمجموعة الخامسة، بينما صعد منتخب المكسيك كثاني المجموعة السادسة في المونديال.
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