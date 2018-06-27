موعد مباراة السويد وسويسرا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر



يلتقي منتخب السويد، مع منتخب سويسرا، يوم الثلاثاء 3-7-2018 في الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس العالم.



وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-



- بين سبورت 1 Max HD.



- بين سبورت 2 Max HD.



وتأهل منتخب السويد كمتصدر للمجموعة السادسة، بينما صعد منتخب سويسرا كثاني المجموعة الخامسة في المونديال.



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