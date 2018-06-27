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موعد مباراة السويد وسويسرا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:18 م
موعد مباراة السويد وسويسرا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
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أحمد عصام
 

يلتقي منتخب السويد، مع منتخب سويسرا، يوم الثلاثاء 3-7-2018 في الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-

- بين سبورت 1 Max HD. 

- بين سبورت 2 Max HD. 

وتأهل منتخب السويد كمتصدر للمجموعة السادسة، بينما صعد منتخب سويسرا كثاني المجموعة الخامسة في المونديال. 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم علي موقع الفجر الرياضي.
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