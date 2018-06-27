مخرج "كوتسيكا": قصة الفيلم حول حالة الخلط الكبير الشائعة في المجتمع
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:07 م
الفجر الفني
أكد إبراهيم العوام، مخرج فيلم "كوتسيكا"، أنه اختار قصة الفيلم عن حالة الخلط الكبير الشائعة بين الناس، والذي يقع فيه الكثير وهو النظرة إلى المتحولين جنسيا على أنهم مثليون وهو مفهوم خاطئ بشكل كبير ولكنه شائع بين الناس.
وأضاف "العوام" أن من أهم أسباب إقباله على تقديم فيلم عن هذا الموضوع هو أنه شاهد بعينه حالات لمتحولين جنسيا، واتبع كم المعاناة التي يمر بها هؤلاء الأشخاص سواء في منزلهم أو في الشارع والمجتمع ككل ، مشيرا إلى أن هذه الحالات تشعر دائما أنهم في القالب الخطأ يعاملهم المجتمع على أنهم مثليون في الوقت الذي يختلف فيه الأمر تماما عن كونهم مثليين.