مخرج "كوتسيكا": قصة الفيلم حول حالة الخلط الكبير الشائعة في المجتمع

أكد إبراهيم العوام، مخرج فيلم "كوتسيكا"، أنه اختار قصة الفيلم عن حالة الخلط الكبير الشائعة بين الناس، والذي يقع فيه الكثير وهو النظرة إلى المتحولين جنسيا على أنهم مثليون وهو مفهوم خاطئ بشكل كبير ولكنه شائع بين الناس.



