وائل حبيب يعلق على بيع نادي الأسيوطي

وجه وائل حبيب مديرة الكرة ببنى سويف الرياضى ومدير الكرة السابق بنادى الأسيوطى سبورت ( الاهرام حاليا ) رسالة نارية لسرد تاريخ نادى الأسيوطى والشخصيات التى ساهمت فى وصول النادى للدورى الممتاز بداية منذ تأسيسه وحتى الآن .



وقال حبيب عبر صفحته الشخصية : خبر بيع الأسيوطي لازم أي حد ينزل بوست يبقى عارف النادي ده اتعمل أزاي ومين تعب فيه ومين بناه ومين أخد مشاوير الاف الكيلو مترات ومين مات من أجل الكيان ومين حفر اسمه من ذهب ومين جاب لاعبين بارخص الاتمان ومين خطط للصعود مره واثنين ومين نجح من المدربين ومين فشل وكان ملوش سبب ومين عملناه مدرب ورشحناه ومين لاعيب كان بيمشيه مدرب ورئيس النادي كان وافق معاه وفضل ربنا قعدناه وباعه بعد كدا بالملايين ومين ساب بيته وساب عياله علشان الكيان ومين من ولاد الاسيوطي مسبوش بلد وجري وري الفريق علشان خاطر الكيان اوع تفتكر المال وحده عمل الاسم والكيان .



وأضاف : الدم والعرق والجهد والاخلاص والرجال وبعدين تتكلم علي المال في ناس باعت بيوتها وصرفو مالهم علشان يعملوا صناعات وبنوك طلعت حرب مين يقدر ينساه مات طلعت حرب ولكن التاربخ لن ينساه، مين يقدر ينسي اسيا وهي تدفع اخر مليم في حياتها علشان تعمل فيلم الناصر صلاح الدين ماتت اسيا وبقي أسمها خالد لاخر الزمان ياناس هي دي الحدوتة والقصه كامله مش المال.



ولا عمر حضرتك فكرت في المال ايه يساوي نبيع88 مليون وده السعر الحقيقي خمسه مليون دولار فريق اول وناشئين وبراعم ولاعبته تسوي أكثر 100 مليون.



الاخ سامح الفيومي اخوي وحبيبي الي منزل بوست فيه صور اخر جيل للنادي مدربين ولاعبين دول الي نادي تباع معاهم حاول تنزل صور



الحاج سلامه الله يرحمه صاحب الفضل الاول والاخير في اشهار النادي



ك احمد رشاد اول مدير فني

ك حوده الإسكندراني مدير فني

ك شديد قناوي مدير فني

ك عصام عيد مدير فني

ك استيفن الالماني صاحب انحاز الصعود للدرجع الاولي

ك جورج جاليدو المجري وصاحب إنجاز الصعود للمتاذ

ك خالد عيد مدير فني

ك ستيفن مدير فني

ك خالد جلال مدير فني

ك حسن موسي مدير فني

ك ابو العنين شحاته مدير فني

ك سيد شلبي واشرف بيومي وك ابوالسعود واحمد سلامه

م احمد الفولي صاحب فكره البراعم

ك مومن سليمان مدير فني ولم يحالفه الحظ للصعود في اخر10ثواني

ك ايمن المزبن المحترم صاحب افضل نتائج في تاريخ الدوجه الاولي والفوز في11 مباراه متتالية صاحب انجاز الصعود الثاني

الأسطورة ك علي ماهر العالمي مديرفني بمعني الكلمه

صاحب الفضل في ظهور لاعبي الاسيوطي بهذا الشكل

وصاحب الفضل في التسليط الاعلامي علي نادي الاسيوطي ولاعبيه

والحاح محمود الاسيوطي بفكره الاداري الرائع وبالمال ولم يبخل مره علي الفريق

وسيف الاسيوطي بفكره الاستثماري

كل هؤلاء لهم فضل علي الكياان والاسم

جنود غير معلومه

اولا حسام ومحمد وابوجبل ومحمود سعيد ورجالته الغول واعوانه. الحاج حكيم الاسيوطي الحاج جمال الاسيوطي

الحاج محمد الاسيوطي

الحاج احمد الاسيوطي

الاخ الفاضل حماده الاسيوطي

الاخ افاضل جمال الاسيوطي

الاخ الفاضل اسامه الاسيوطي

الاخ الفاضل محمود الاسيوطي

الاخ غدير الاسيوطي

الاخ لطفي الاسيوطي

المستشار نهاد حجاج ده هو الصندوق الاسود بعد الحاج سلامه واخر الرجال المحترمين , ك جعفر عزب المحترم وصاحب فضل كبير ، م احمد فتحي .







م بكر حسني ، م رامي زيدان، الدبنامو احمد الحناوي ولولاك ما احد كان يعلم موقع المنتجع أنت من عرفت الناس بالمنتجع والفرق الرياضيه من اول مطروح الي أسوان.





وعذرا اذا نسيت شخص كان له تاثير هي دي الحكاية يحكيها من يعرفها ولا يريد شيء غير صداقتك وحبك نعم الاخ ونعم الصديق م محمود الاسيوطي اكرمك الله في خطواتك القادمه.