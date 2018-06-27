بالتفاصيل الكاملة.. ننشر تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالجيزة

اعتمد اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام 2018/2019، وذلك بناء على ما قامت به لجنة التنسيق المكونة من مدير التعليم الثانوي، ومدير إدارة شؤون الطلاب التابعة لمدير عام الشؤون التنفيذية.





حيث جاءت الدرجات للثانوى العام الرسمي بحد أدني 205 درجة وهي تمثل 56567 طالب، وهذا العدد يمثل 49% من إجمالى الطلاب الناجحين بكثافة 70 طالبا تقريبا بكل فصل دراسي على مستوى المحافظة.

بينما جاء تنسيق القبول لطلاب الثانوية العامة للمدارس الرسمية والمدارس الخاصة لغات، والمدارس الدولية بحد أدني 140 درجة، بإجمالي طلاب 11472 طالب، وحصل الثانوى العام خاص عربى على حد أدنى 140 درجة، وكذلك القبول بفصول الخدمات والمنازل.

وأوضحت المؤشرات أن القبول في العام الدراسي 2018/2019 جاء بنسبة 48.4 من أعداد الناجحين في الصف الثالث الإعدادي على مستوى المحافظة، وعلي ذلك اقترح أن يكون مؤشرات القبول بالثانوى العام طبقا للقواعد واللوائح المنظمة لأعمال التنسيق وتوزيع الطلاب علي نوعيات التعليم .

وتم تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها بناء على الإحصاء التكراري المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، وكذلك الأعداد المطلوب قبولها تطبيقا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوى العام.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه عند تحديد درجات القبول تم مراعاة البعد الاجتماعي وعدد الفصول المتاحة بكل مدرسة مع نسبة عدد الطلاب في كل محيط كل إدارة تعليمية "المربع السكنى".

أما بالنسبة للمدارس النوعية الموجودة بالمحافظة مثل الجيزة الفنية المتقدمة التجارية والهرم الفندقية الرسمية، والشيخ زايد الفندقية لغات، و 6 أكتوبر الفندقية، وطباعة إمبابة، وطباعة الهرم، البرميل الصناعية المتقدمة، و 6 أكتوبر الصناعية التجريبية تكنولوجيا"، تم تحديد درجات القبول بهذه النوعيات كونها مدارس وحيدة من نوعها على مستوى المحافظة، ليبدأ الحد الأدني للقبول بتلك المدارس من 182 درجة لمدرسة الصف الفنية المتقدمة، لتصل إلى 205 لمدرسة الجيزة الفنية المتقدمة.

كما اعتمدت المديرية الحد الأدني للقبول بالتعليم الزراعي بالمحافظة، لتحصل مدرسة الجيزة الثانوية الزراعية نظام الثلاث سنوات على 156 درجة، وكذلك مدرسة الثانوية الزراعية المهنية نظام الثلاث سنوات على 154 درجة، واخير مدارس أطفيح الثانوية الزراعية، وطهما، وأبو غالب، والثانوية الزراعية بالواحات البحرية نظام الثلاث سنوات على 154 درجة كحد أدني.



