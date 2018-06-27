3 يوليو بدء تلقي أوراق اختبارات القدرات "الفنون التطبيقية والتربية الرياضية" بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن فتح باب اختبارات القدرات المؤهلة لقبول الطلاب الذين انتهوا من امتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة بشعبتيها "علمي علوم، علمي رياضة" من محافظة بني سويف وجميع محافظات الصعيد، وذلك للتقدم لاختبارات قدرات كلية الفنون التطبيقية، وأما بالنسبة للقبول بكلية التربية الرياضية يتم القبول لجميع الشعب، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء 3 يوليو المقبل وتستمر حتى 23 يوليو من الشهر شاملة الجمعة والعطلات الرسمية.



أكد رئيس الجامعة، فى بيان لها، أن الاختبارات ستقام تحت إشراف نخبة متميزة من أساتذة الجامعة، مشيرًا أنه سيتم إعلان نتائج هذه الاختبارات بعد فترة وجيزة، ويتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءًا عليها، موضحًا أن استقبال الأوراق يتم في مبنى كلية التربية الرياضية والفنون التطبيقية بشرق النيل، وتبدأ بعد ذلك مباشرة الاختبارات عقب استيفاء البيانات الموجودة بالأوراق المقدمة.



وأشار البيان، إلى أن مكتب التنسيق بجامعة بني سويف يقوم سنويًا بتنظيم هذه الاختبارات والإشراف عليها، حيث يتم استخراج البطاقات والنماذج الخاصة بهذه الاختبارات من خلال مقر الكليات، ويشمل ملف التقدم أصل وصورة رقم الجلوس، وأربعة صور شخصية ومبلغ ثلاثمائة وخمسون جنيهًا.