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كوتينيو يشارك في 3 أهداف للبرازيل في المونديال

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:06 م
كوتينيو يشارك في 3 أهداف للبرازيل في المونديال
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مني العوضي
 

نجح باولينيو من تسجيل هدف التقدم لمنتخب البرازيل في مرمى صربيا بالدقيقة 36 بعد تمريرة سحرية من العمق بواسطة فيليب كوتينيو، وذلك في مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بمونديال روسيا.

شارك فيليب كوتينيو بشكل مباشر في ثلاثة من أهداف منتخب البرازيل الأربعة التي سجلها في كأس العالم 2018 حيثُ أحرز هدفين وصنع هدف لزملائه.

بهذه النتيجة؛ يضمن منتخب البرازيل التأهل لدور الـ 16 من البطولة بعد التعادل مع سويسرا والفوز على كوستاريكا.

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