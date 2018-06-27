بالتفاصيل.. تعرف على فريق عمل ألبوم عمرو دياب الجديد (صور)





إستقر الفنان عمرو دياب، مؤخرا علي تسجيل 15 أغنية من إجمالي 35 أغنية الذين نالوا إعجابه منذ مرحلة التحضير عند سماعه للأغاني من قبل الشعراء والملحنين، وسيختار بشكل نهائي عقب التسجيل الافضل مابين ال 15 أغنية ليحتوي الألبوم علي حوالي 10 أو 11 أغنية طبقا لاتفاقه مع إحدي شركات المحمول الخاصة بالدعاية لألبومه.





تعاون دياب، في الالبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وهم تركي أل شيخ، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، نادر عبد الله، أسامه مصطفي، أحمد المالكي، خالد تاج الدين، عمرو مصطفي، محمد رحيم، محمد يحيي، أحمد حسين، وليد سعد، عمرو طنطاوي، شريف بدر، تامر علي، شادي حسن، سامح كريم، وكان لنادر حمدي، النصيب الأكبر في توزيع أغاني الألبوم، يليه طارق مدكور، ثم حميد الشاعري، حيث وزع أغنيتين ولكن من المتوقع طرح أغنية واحدة منهم، وساهم عمرو دياب، في عملية التلحين، وسيقوم بمكساج الألبوم نادر حمدي، و الألبوم من إنتاج شركة "ناي"





وطلب دياب، من المصور كريم نور، تحضير أفكار مختلفة وجديدة لتصوير البوستر الخاص بالألبوم، حيث سيخضع دياب، الي جلسة التصوير الخاص بالالبوم نهاية الأسبوع المقبل.

وإجتمع دياب، بمسئولي إحدي شركات المحمول وإحدي شركات المياه الغازية، ليتفق معهم علي شكل الدعايا الخاصة بالالبوم التي من المفترض أن تبدأ بمنتصف شهر يوليو المقبل، حيث استقر دياب، بشكل غير نهائي علي طرح الألبوم ببداية شهر أغسطس المقبل.









جدير بالذكر أن الهضبة، يستعد لإحياء عدة حفلات بموسم الصيف فلتكن أولهم حفل مارينا ببداية شهر أغسطس، وحتي الآن لم يقرر دياب، علي أن تكون حفل"مارينا" هي حفل طرح الألبوم، أم لا، وفي حال عدم قدرته علي طرح الألبوم قبل حفل مارينا، ليحتفل بإطلاقه مع جمهوره في الحفل سيغني دياب، عدة أغاني من الألبوم الجديد.



