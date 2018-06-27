تعرف على سر غياب الجزيري عن فترة إعداد طنطا

يتدرب فريق طنطا الرياضي بقيادة عبدالناصر محمد لليوم الرابع علي التوالي علي 3 فترات خلال معسكر الفريق بالأكاديمية البحرية بالأسكندرية، لرفع معدلات اللياقة البدنية.

وشهد المعسكر إنضمام "محمد جودة" المتغيب عن الفريق منذ بدء فترة الإعداد، ومن المقرر إنضمام إسلام طارق غدا للفريق، مع أستمرار غياب كل من محمد العربي ومحمود مسعود وچوزيف بيسه، بالإضافة الي رضا العزب للأصابة، وسيف الدين الجزيري لإجراءه عملية جراحية في ركبته اليمني بعد ثبوت وجود قرحة بالركبة وذلك تحت إشراف أحمد عبدالعزيز الطبيب.

وتم قيد "16" لاعبا بقائمة الفريق الأولي وهم أسلام طارق، محمد العربي، محمد العشري، سليمان عبدربه، محمود مسعود، محمد أسعد، رضا العزب، محمد الشاذلي، مصطفي أمين، علاء البدري، أحمد قطاوي، مصطفي أمين، چوزيف بيسه، ميدو جمال، سيف الدين الجزيري، محمد جودة.



بالإضافة الي عرض يحيي تراوري ودينيس تيتيه للبيع.





يذكر أن طنطا خاضت مباراة ودية مع فريق كلية التربية الرياضية اليوم علي شوطين كل شوط 60 دقيقة بمشاركة جميع اللاعيبين، وانتهت بالفوز بثمانية نظيفة، أستعدادا للموسم المقبل