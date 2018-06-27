وديا.. طنطا يكتسح كلية التربية الرياضية بثمانية أهداف
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:56 م
سارة سالم
فاز فريق طنطا الرياضي بقيادة عبدالناصر محمد علي فريق كلية التربية الرياضية بثمانية نظيفة في المباراة الودية الأولي التي جمعتهما اليوم الأربعاء في المعسكر الخارجي بالأكاديمية البحرية بالأسكندرية، استعدادا للموسم الجديد.
وأحرز أهداف طنطا أبراهيم أسماعيل "هدفين" ، ومحمد السيد ميدو "هدفين"، وكل من ميدو جمال، علاء كمال وأحمد قطاوي ومحمد منتصر.
وشهدت المباراة شوطين كل شوط 60 دقيقة بمشاركة جميع اللاعيبين بالفريق، للوقوف علي مستواهم وتجربة مجموعة الشباب المنضمين للفريق والصفقات الجديدة.
يذكر أنه تم قيد 16 لاعبا بقائمة الفريق الأولي بالإضافة الي عرض كل من دينيس تيتيه ويحيي تراوري للبيع.