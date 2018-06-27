وديا.. طنطا يكتسح كلية التربية الرياضية بثمانية أهداف

فاز فريق طنطا الرياضي بقيادة عبدالناصر محمد علي فريق كلية التربية الرياضية بثمانية نظيفة في المباراة الودية الأولي التي جمعتهما اليوم الأربعاء في المعسكر الخارجي بالأكاديمية البحرية بالأسكندرية، استعدادا للموسم الجديد.



