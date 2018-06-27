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رحاب شاتيلا تبدأ تصوير "عمر خريستو"

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:57 م
رحاب شاتيلا تبدأ تصوير عمر خريستو
رحاب شاتيلا
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محمود حنفي
 
بدأت  الإعلامية رحاب شاتيلا، تصوير مشاهدها في فيلم "عمر خريستو" والذي ينتمى إلى أفلام الإثارة والتشويق والأكشن وتدور أحداثه بين لبنان والقاهرة والإسكندرية.

وعبرت رحاب، عن سعادتها بخوض التجربة التى تأجلت كثيرا رغم أنه عرض عليها الكثير من الأعمال بسبب عملها كإعلامية فضلا عن كونها أحدى سفراء النوايا الحسنة.

وأشارت إلى أنها تشجعت لخوض التجربة بعد معرفتها بطبيعة الدور الذي تجسده حيث أنها تلعب دور إعلامية تناقش قضايا الإرهاب من خلال أحداث العمل وهو ما جعلها تشعر أن الدور ليس بعيدا عن طبيعة عملها الأساسية.

الفيلم يشارك في بطولته أحمد تهامي وعاطف عبد اللطيف ودومنيك حورانى وريهام عزيز ومارتينا عادل، قصة عاطف عبد اللطيف، وسيناريو وحوار جوزيف فوزى، ومدير التصوير مايكل جورج، وإخراج سيف يوسف.

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