رقم مميز لمنتخب سويسرا في المونديال





تمكن بليريم دزيمايلي من تسجيل هدف التقدم لمنتخب سويسرا في مرمى كوستاريكا في الدقيقة 31، وذلك في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة من كأس العالم.





ويمتلك منتخب سويسرا رقمًا مميزًا حيثُ سجل هدفًا واحدًا على الأقل على الأقل في 6 من آخر 7 مباريات لعبها في كأس العالم بقدر التي سجل فيها خلال 15 مباراة سابقة.





ويحتاج منتخب سويسرا للفوز من أجل الصعود لدور الـ 16 من البطولة بالإضافة إلى أن فوز البرازيل على صربيا سيكون في صالحه.



