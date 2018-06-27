صورة فاضحة لـ نجلة عمرو دياب مع شاب عارٍ تشعل "السوشيال"

جدل واسع أثارته "كنزي" ابنة "الهضبة" عمرو دياب، بعد ظهورها بمايوه مع شاب عارٍ تماما من ملابسه وهما يجلسان فوق إحدى العاب القفز في حديقة إحدى الفيلات في أميركا، حيث تقيم مع شقيقتها ووالدتها زينة عاشور.





وألغت كنزي خاصية التعليق على الصورة على صفحتها، كما أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها بصحبة هذا الشاب، وهو ما دعا الجمهور للتساؤل عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما.





كما أثار عمرو دياب جدلاً هو الآخر، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة له، ظهر من خلالها في إطلالة شبابية انيقة بقميص أبيض من الحرير يصاحبه "شال" من نفس اللون، من دون معرفة ظروف التقاط تلك الصورة.



