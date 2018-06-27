صورة فاضحة لـ نجلة عمرو دياب مع شاب عارٍ تشعل "السوشيال"
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:45 م
الفجر الفني
جدل واسع أثارته "كنزي" ابنة "الهضبة" عمرو دياب، بعد ظهورها بمايوه مع شاب عارٍ تماما من ملابسه وهما يجلسان فوق إحدى العاب القفز في حديقة إحدى الفيلات في أميركا، حيث تقيم مع شقيقتها ووالدتها زينة عاشور.
وألغت كنزي خاصية التعليق على الصورة على صفحتها، كما أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها بصحبة هذا الشاب، وهو ما دعا الجمهور للتساؤل عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما.
كما أثار عمرو دياب جدلاً هو الآخر، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة له، ظهر من خلالها في إطلالة شبابية انيقة بقميص أبيض من الحرير يصاحبه "شال" من نفس اللون، من دون معرفة ظروف التقاط تلك الصورة.
ويستعد "الهضبة" لإحياء حفل غنائي كبير في جزيرة "ميكونوس" باليونان يوم الخميس 26 تموز (يوليو المقبل)، كما انتهى من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد، الذي أعاد فيه العمل مع موزعي ألبوماته القديمة، ومنهم حميد الشاعري وطارق مدكور.
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