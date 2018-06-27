رئيس غرفة الصناعات: التجار هم السبب الرئيسي في التلاعب بالأسعار

قال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن أسعار السلع زادت بنسبة بسيطة بعد ارتفاع أسعار المحروقات، لافتًا إلى أن التجار هم من يرفعون الأسعار بنسب كبيرة، معقبا: "التاجر بيشيل الصناعة أي ارتفاع في الأسعار".



