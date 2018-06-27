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رئيس غرفة الصناعات: التجار هم السبب الرئيسي في التلاعب بالأسعار

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:49 م
رئيس غرفة الصناعات: التجار هم السبب الرئيسي في التلاعب بالأسعار
محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات
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كساب أحمد
 
قال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن أسعار السلع زادت بنسبة بسيطة بعد ارتفاع أسعار المحروقات، لافتًا إلى أن التجار هم من يرفعون الأسعار بنسب كبيرة، معقبا: "التاجر بيشيل الصناعة أي ارتفاع في الأسعار".

وأضاف "المهندس"، خلال حواره ببرنامج "أسواق وأعمال"، المذاع على فضائية "on live"، مساء الأربعاء، أن الصناعة بريئة من ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن التجار يقومون بحجب السلع من الأسواق بعد أي إرتفاع في أسعار المحروقات لرفعها في السوق، ويتهمون المصانع بالسبب. 
المزيد عن: محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات غرفة الصناعات اخبار الاقتصاد اتحاد الصناعات أخبار مصر
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