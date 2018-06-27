التعليم: لم يحدث أي تسريب لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة،: "أمسكنا بالطلاب الذين حاولوا الغش بعد 3 دقائق"، موضحًا أنه يوجد 656 ألف طالب غش منهم 50 طالب فقط، منهم 30 طالب شارك الامتحان على الانترنت.





ولفت "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الأربعاء، إلى أن الطالب يتفنن في تهريب الهواتف المحمولة، ونقف لهم بالمرصاد.



