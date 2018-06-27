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أحمد موسي يهاجم هاني أبو ريدة: ليس لديه سوى الدفاع والتبرير فقط

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:49 م
أحمد موسي يهاجم هاني أبو ريدة: ليس لديه سوى الدفاع والتبرير فقط
أرشيفية
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رقية جمال
 
هاجم الإعلامي أحمد موسى، اتحاد الكرة، بسبب خسارة مصر بمباريات كأس العالم: "أنتم اللى طمعتم الناس، كنتم قلتم احنا رايحيين نتهزم، لا تنتظروا نتائج طيبة".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الأربعاء، عن مؤتمر اتحاد الكرة، أن كل ما يقوم به هاني أبو ريد، رئيس اتحاد الكرة، هو الدفاع والتبرير فقط، وتابع، أن هناك حالة غضب غير مسبوقة بين الشعب المصري بسبب ما حدث في روسيا.

المزيد عن: مصر مباريات كأس العالم الإعلامي أحمد موسى اتحاد الكرة
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