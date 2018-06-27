رسميًا.. مارتينيز يؤكد غياب لوكاكو أمام انجلترا





أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، غياب روميلو لوكاكو عن مواجهة إنجلترا، غدًا الخميس، بسبب الإصابة في الكاحل.





عانى لاعب مانشستر يونايتد البالغ من العمر 25 عامًا من الإصابة في الكاحل خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على تونس 5-2، يوم السبت الماضي.





قال مارتينيز، خلال تصريحات له نقلتها صحيفة "بي بي سي" البريطانية: "تأكد غياب لوكاكو بعد إجراءه فحص طبي، ولا أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا".





سجل لوكاكو 4 أهداف في المونديال حتى الآن ويأتي خلف هاري كين صاحب الـ 5 أهداف في سباق الحذاء الذهبي.





ومن المقرر أن يخوض منتخب بلجيكا لقاء قوي، غدًا الخميس، أمام إنجلترا في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة، وقد ضمن الفريقين التأهل بشكل رسمي إلى الدور الـ 16 ولكن هذه المواجهة ستحدد صاحب المركز الأول.



