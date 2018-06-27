أغلق منذ 17 عاما.. معلومات لا تعرفها عن مسرح "طنطا"





يستقبل مدينة طنطا، أكبر حدث ثقافي في عام 2018، حيث تقتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، مسرح "طنطا"، الذي أغلق منذ 17 عامًا، لاعمال الصيانة وتطويره، وإعادة سرح "طنطا" لسابق عهدة، ليصبح منارة للفنون، والثقافة.

*أنشئ منذ 74 عامًا، وافتتحه رئيس وزراء مصر الأسبق مصطفى باشا النحاس، عام 1936.

*صممه مهندس ايطالي كنموذج مصغر لدار الأوبرا المصرية، وهو أكبر وأهم 3 مسارح‏ من المسارح بمصر.

*المسرح مصمم على الطراز الإيطالى، ويعد تحفة معمارية نادرة، ويتكون من ثلاث طوابق بنظام "البناوير"، كما يتميز بالأتساع، ويتزين بالزخارف الرائعة.

*يتميز مسرح "طنطا"، بظام أمان على مستوى عالي، حيث يحتوي على ستة مخارج للطوارئ، بخلاف المدخل الرئيسى، بالأضافة إلى أنه مزود بوسائل تهوية وإضاءة، وأجهزة إنذار للتأمين ضد الحرائق.

* كما يوجد أسفل حجراته ممرات جانبية للتدريبات، والموسيقى.

*تألق على خشبته، كوكبة من نجوم الفن الجميل، وأبرزهم يوسف بك وهبي، وأمينة رزق، وزكي طليمات، وسميحة أيوب وعبد المنعم أبراهيم، كما غنت عليه "كوكب الشرق"، أم كلثومـ ومحمد فوزي.