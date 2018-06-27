7 لاعبين تعساء برحيل كوبر عن تدريب منتخب مصر





قرر الاتحاد المصري عدم تجديد تعاقده مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وذلك عقب الظهور الضعيف للفراعنة في مونديال روسيا، حيث تلقى 3 هزائم متتالية أمام أوروجواي وروسيا والسعودية ليودب البطولة من الدور الأول وسط غضب واحتجاج كبير من الجماهير المصرية على الشكل الذي خرج به المنتخب من البطولة.





وخلال فترة تولي كوبر تدريب منتخب مصر على مدار 3 أعوام ونصف، تألق العديد من اللاعبين للحصول على فرصة التواجد في منتخب بلادهم، بينما تواجد الأخرون حتى وإن لم يشاركوا مع فرقهم، لكن قناعة الجهاز الفني السابق بقيادة المدرب الأرجنتيني جعلهم ضمن القائمة في معظم المحافل الدولية، حتى وإن كلفهم ذلك انتقادات لاذعة من النقاد والجماهير.





وفي هذا التقرير نستعرض أبرز اللاعبين التعساء برحيل كوبر من تدريب منتخب مصر:-









علي جبر

يعد علي جبر أحد أكثر اللاعبين مشاركة في صفوف منتخب مصر خلال فترة تولي المدرب الأرجنتيني مهمة تدريب الفراعنة، وعتلى الرغم من عدم مشاركة اللاعب في أي مباراة منذ شهر يناير الماضي إلا أن كوبر استدعاها لقائمة كأس العالم وشارك بصفة أساسية في الثلاث مباريات وظهر واضحا في المباريات التي شارك فيها تراجع مستواه بشكل كبير.









عمر جابر

رغم تراجع مستوى الظهير الأيمن السابق للزمالك والحالي لنادي جالاكسي الإنجليزي إلا أنه ظهر في معظم ارتباطات منتخب مصر الأخيرة، حيث يعتمد عليه كوبر كبديل لأحمد فتحي.









سام مرسي

لاقى لاعب وسط ويجان الإنجليزي انتقادات كبيرة مع أول ظهور له مع منتخب مصر، وطالب الكثير عدم ضمه لقائمة منتخب مصر، لكن كوبر وجهازه الفني كان لهم رأيا أخر وتواجد اللاعب بشكل كبير في معسكرات منتخب مصر في الفترة الأخيرة.









رمضان صبحي

تلقى لاعب ستوك سيتي السابق وهيدير سفيلد تاون الحالي انتقادات كبيرة من النقاد والمحللين والجمهور بعد تراجع مستواه بشكل كبير في الموسم المنقضي، نظرا لعدم مشاركته مع فريقه بشكل أساسي، إلا أن كوبر يعتبر اللاعب من اهم أعمدته في منتخب مصر واستدعاه في جميع الارتباطات.









عمرو وردة

أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني سيكون حزينًا على رحيل كوبر لأنه حصل على فرصة التواجد في منتخب مصر مع المدرب الأرجنتيني كوبر وخاض مباريات المونديال الثلاثة مع المنتخب ، ولا يعلم هل سيتواجد مجددا بعد رحيله أم لا؟.









مروان محسن

رغم عودة مهاجم الأهلي من الإصابة في نهاية شهر ديسمبر الماضي إلا أن كوبر ضم اللاعب في أول تجمع لمنتخب مصر بعد عودته من الإصابة، وأصر على تواجده في كأس العالم، رغم مطالبة البعض بالنظر إلا مهاجمين أخرين أمثال عمرو مرعي وعمر السعيد وأحمد جمعة.









محمود عبد المنعم "كهربا"

فضله المدرب الأرجنتيني على العديد من اللاعبين وفي مقدمتهم أحمد حسن كوكا، وسيكون كهربا أكثر التعساء لرحيل كوبر.



