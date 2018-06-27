"الأرصاد السعودية" تحذر من طقس الغد





تتوقع الهيئة العامة للأرصاد بالمملكة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء- أن تنشط، غدًا الخميس، الرياح السطحية المثيرة للأتربة والأتربة، التي تحجب الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية ونجران.كما تتوقع الهيئة، أن يكون طقس الخميس حارًّا إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والوسطى.وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيانها، أن المرتفعات الجنوبية الغربية تتأثر بالعوالق الترابية، فيما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، التي تسبقها رياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة وتمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.