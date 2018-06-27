مستشار شيخ الأزهر ينعي شقيقة الدكتور أحمد الطيب
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:40 م
محمود الجلاد
نعى المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، شقيقة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التي انتقلت إلى جوار ربها صباح اليوم الأربعاء.
وقال عبد السلام ، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " سيدي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف حفظه الله ورعاه: البقاء لله في وفاة شقيقتكم الكبرى ولله ما أخذ وله ما أبقي وكل شئ عنده بأجل مسمى".
وأضاف عبد السلام: "مع خالص العزاء ، وصادق الدعاء بأن يبقيك الله سندا وذخرا للإسلام والمسلمين".
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