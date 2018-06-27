مستشار شيخ الأزهر ينعي شقيقة الدكتور أحمد الطيب





نعى المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، شقيقة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التي انتقلت إلى جوار ربها صباح اليوم الأربعاء.





وقال عبد السلام ، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " سيدي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف حفظه الله ورعاه:‏ البقاء لله في وفاة شقيقتكم الكبرى ولله ما أخذ وله ما أبقي وكل شئ عنده بأجل مسمى".





وأضاف عبد السلام: "مع خالص العزاء ، وصادق الدعاء بأن يبقيك الله سندا وذخرا للإسلام والمسلمين".