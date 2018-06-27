التعليم: "مبروك للدولة القضاء على شاومينج وتسريب الامتحانات"

أوضح الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن نظام البوكليت ساعد على الحد من ظاهرة الغش، معقبًا: "مبروك على الدولة القضاء على شاومينج وتسريب الامتحانات".





وقال "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الأربعاء، إن نظام البوكليت يجعل الطالب يعبر عن الإجابة في سطرين فقط بدلًا من صفحة.



