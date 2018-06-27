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التعليم: "مبروك للدولة القضاء على شاومينج وتسريب الامتحانات"

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:35 م
التعليم: مبروك للدولة القضاء على شاومينج وتسريب الامتحانات
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أمنية فوزي
 
أوضح الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن نظام البوكليت ساعد على الحد من ظاهرة الغش، معقبًا: "مبروك على الدولة القضاء على شاومينج وتسريب الامتحانات".

وقال "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الأربعاء، إن نظام البوكليت يجعل الطالب يعبر عن الإجابة في سطرين فقط بدلًا من صفحة.

وتابع: "في ناس في وزارة التعليم مشافتش بيوتها منذ 3 أشهر بسبب امتحانات الثانوية العامة".
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