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أوزيل يشتبك مع الجمهور الألماني عقب الخروج من المونديال

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 07:26 م
أوزيل يشتبك مع الجمهور الألماني عقب الخروج من المونديال
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منى العوضي
 

تعرض مسعود أوزيل، لهجوم واشتباكات شرسة من قبل الجمهور الألماني المتواجد في المدرجات عقب الخروج المذل للمنتخب من الدور الأول لكأس العالم روسيا 2018.


قالت صحيفة "الصن" الإنجليزية، أن المشجعين غاضبين من مستوى مسعود أوزيل ويروا أن تواجده في المنتخب أمر سلبي، حيثُ كتب أحدهم : "هل مسعود أوزيل لاعب كرة قدم أكثر كسلًا على الإطلاق؟"


وكتب أحد المشجعين: "كالمعتاد مسعود أوزيل ينهي المركز الرابع".


وكان المنتخب الألماني قد تعرض لخسارة مذلة من كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، وتأهل إلى الدور الـ 16 من هذه المجموعة كلا من؛ المكسيك والسويد.

المزيد عن: مونديال روسيا كورة رياضة جمهور ألمانيا أوزيل ألمانيا
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