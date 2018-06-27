أوزيل يشتبك مع الجمهور الألماني عقب الخروج من المونديال

تعرض مسعود أوزيل، لهجوم واشتباكات شرسة من قبل الجمهور الألماني المتواجد في المدرجات عقب الخروج المذل للمنتخب من الدور الأول لكأس العالم روسيا 2018.





قالت صحيفة "الصن" الإنجليزية، أن المشجعين غاضبين من مستوى مسعود أوزيل ويروا أن تواجده في المنتخب أمر سلبي، حيثُ كتب أحدهم : "هل مسعود أوزيل لاعب كرة قدم أكثر كسلًا على الإطلاق؟"



