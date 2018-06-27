لاعب ألمانيا: مونديال 2018 بمثابة كابوس للمانشافت

أكد ستيفن بوتر نجم ألمانيا عقب توديع كأس العالم بالخسارة من كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين بأن نسخة روسيا 2018 بمثابة كابوس لهم.





وقال بوتر في تصريحات صحفية عقب اللقاء :"روسيا 2018 كانت بمثابة كابوس للمانشافت، الهدف الثاني بشباك خالية من الحارس شكّل إهانة إضافية لأبطال العالم، هدفان فقط في ثلاث مباريات وعجز عن صناعة الفرص في الأوقات الحرجة. حامل اللقب يودّع من الدور الأول للنسخة الثالثة على التوالي. هل هذا يعني أي عزاء لفريق المدرب لوف؟".



