تشونج : معجزة كازان كافية للعودة لبلادنا ورؤسنا مرفوعة



وقال تشونج في تصريحات صحفية عقب اللقاء:"يالها من مباراة، إنها معجزة كازان لكن ذلك لم يكن كافياً لمحاربي التايجوك للعبور نحو ثمن النهائي، هذا الفوز التاريخي كافٍ بالنسبة لهم كي يعودوا إلى بلادهم برؤوس مرفوعة".

صرح هاونتشي تشونج نجم كوريا الجنوبية عقب الإطاحة بألمانيا من دور الستة عشر لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بأن معجزة كازان (في إشارة إلى ملعب المباراة) كافية للعودة إلى بلادهم ورؤوسهم مرفوعة على الرغم من توديعهم للبطولة.